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Batman'da Hırsızlar, Ölen Kadının Birikimlerini Çaldı

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Batman'da yaklaşık bir ay önce ölen Sıdıka Ekin'in evine giren hırsızlar, kadının askerdeki torunu için biriktirdiği altın, para ve televizyonu çaldı. Olay, yaşlı kadının yakınlarının kontrol amacıyla eve gelmeleriyle ortaya çıktı.

Batman'da hırsızlar ölen kadının evine girerek altın, para ve televizyon çaldı

BATMAN - Batman'da hırsız veya hırsızlar, bir önce hayatını kaybeden kadının askerde olan torunu için biriktirdiği altın, para ve televizyonu çaldı.

Alınan bilgiye göre, Sıdıka Ekin (92), yaklaşık bir ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hırsız veya hırsızlar, Petrolken Mahallesi'nde olan boş eve girerek bir miktar para, bir miktar altın ve televizyon çalarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının yakınları kontrol amaçlı eve geldiklerinde hırsızların eve girdiğini öğrenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis, eve gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan Ekin'in çalınan birikimi askerde olan torunu için topladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - Yerel
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