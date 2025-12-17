Haberler

Sason'da arıcılara organik kovan desteği

Sason'da arıcılara organik kovan desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Batman'ın Sason ilçesinde, 33 arıcıya toplam 99 adet iki katlı organik kovan dağıtım programı gerçekleştirildi. Kaymakam Furkan Başar, Sason'da üretilen balın kalitesinin dünya standartlarında olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibe desteği ve üreticilerin yüzde 20 katkısıyla Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren arıcılara yönelik organik kovan dağıtım programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilçede üretim yapan 33 arıcıya, kişi başı 3 adet olmak üzere toplam 99 adet iki katlı organik kovan dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen kovan dağıtım törenine Sason Kaymakamı Furkan Başar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer katıldı. Törende konuşan Kaymakam Furkan Başar, Sason'da üretilen balın dünya standartlarında bir kaliteye sahip olduğunu vurgulayarak, sağlanan desteklerin bölgedeki arıcılığın gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Kaymakam Başar, desteklerden faydalanan üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, bol ve bereketli kazançlar diledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Dünyaca ünlü iş insanı çalışanlarına 30'ar milyon lira prim dağıttı

Ünlü iş insanından çalışanlarına servet! Rakam 30 milyon lirayı buldu
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
title