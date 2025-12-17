Sason'da arıcılara organik kovan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibe desteği ve üreticilerin yüzde 20 katkısıyla Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren arıcılara yönelik organik kovan dağıtım programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilçede üretim yapan 33 arıcıya, kişi başı 3 adet olmak üzere toplam 99 adet iki katlı organik kovan dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen kovan dağıtım törenine Sason Kaymakamı Furkan Başar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer katıldı. Törende konuşan Kaymakam Furkan Başar, Sason'da üretilen balın dünya standartlarında bir kaliteye sahip olduğunu vurgulayarak, sağlanan desteklerin bölgedeki arıcılığın gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Kaymakam Başar, desteklerden faydalanan üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, bol ve bereketli kazançlar diledi. - BATMAN