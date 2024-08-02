Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun yerine Mehmet Çetinkaya atandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun emekliliğe ayrılmasının ardından yerine Ajans Turizm ve Tanıtım Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya 2 Ağustos itibarıyla vekaleten atandı.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu'nun emekliliğe ayrılmasının ardından yerine Ajans Turizm ve Tanıtım Birimi Başkanı Mehmet Çetinkaya 2 Ağustos itibarıyla vekaleten atandı. Mehmet Çetinkaya kimdir?

1980 Karabük Merkez doğumlu olan Mehmet Çetinkaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Karabük'te tamamlamıştır. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda ilk yüksek lisansını, 2024 yılında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanında ikinci yüksek lisansını başarıyla tamamlamıştır.

Lisans mezuniyeti sonrası inşaat mühendisi olarak özel sektörde yol ve altyapı projelerinde; 5,5 yılı yurtdışında olmak üzere 10 yıla yakın mühendis ve yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. 2010 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansında göreve başlayan Çetinkaya, kuruluşundan günümüze kalkınma ajansı bünyesinde 2 yıl uzman olarak, 12 yılı aşkın süredir de birim başkanı olarak görev yapmıştır. Çetinkaya; ajanstaki çalışma süresi boyunca hibe programlarının tasarımı ve yürütülmesi, proje yönetimi, bölge planı ve sektör planları ile strateji dokümanları gibi farklı çalışmaların hazırlık ve yönetiminde görev almış olup inşaat mühendisliği, turizm, kırsal kalkınma ve sanayi alanlarında yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Çetinkaya, iyi derecede İngilizce bilmektedir." - ZONGULDAK