Başpehlivanlar Yozgat'ta Ter Döktü

Başpehlivanlar Yozgat'ta Ter Döktü
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Yozgat’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Karakucak Güreş Festivali" başpehlivanlık müsabakaları yapıldı. Kırkpınar, Karakucak müsabakalarının başpehlivanları ile Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçiler, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda kıyasıya mücadele verdi. Yunus Emre Yaman, Yozgat’ta da altın kemerin sahibi oldu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Karakucak Güreş Festivali" başpehlivanlık müsabakaları yapıldı. Kırkpınar, Karakucak müsabakalarının başpehlivanları ile Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçiler, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele verdi. Yunus Emre Yaman, Yozgat'ta da altın kemerin sahibi oldu.

Yozgat'ta düzenlenen karakucak güreş müsabakalarına, Yunus Emre Yaman, Karakucak Başpehlivanları Halil Hopur, Bekir Demirtaş, Serhat Elvan, Ömer Faruk Kalender, Fatih Kambur, Avrupa Şampiyonları Rıza Yıldırım ve Fatih Erdin, Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu Enes Bandırma da iştirak etti.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Yunus Emre Yaman ile Karakucak Başpehlivanlarından Halil Hopur, finalde altın kemer için karşılaştı. Yunus Emre Yaman, rakibini yenerek, Yozgat'ta da altın kemeri alan isim oldu.

Başpehlivan Yunus Emre Yaman, "Öncelikle ben de 19 Mayıs'ta kutluyorum. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Sayın Valimize ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şunları söyledi:

"Bugün 19 Mayıs, bu vesileyle büyük Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Türk milletinin sarsılmaz gençliği, Türk gençliğinin bayramını kutluyorum. Bizim için anlamlı, dopdolu bir bayram günü oldu bu vesileyle de bugün de emeği olan bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yozgat geçmişten bugüne maziden güne, geleceğe atiye er meydanı yiğitler mekanı ki, bu meydanlarda yiğitlerimizi ağırladık. Yüreklerine sağlık, hakikaten bizi Ata sporumuzu hem ülkemizde hem de uluslararası arenada temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran gençlerimize, gençliğimize bir kez daha minnetlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
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