Başmakçı Kadın Kooperatifi'nden Doğal Tahin Protokolü

Başmakçı Kadın Kooperatifi'nden Doğal Tahin Protokolü
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Afyonkarahisar Başmakçı Kadın Kooperifi, doğal ve katkısız tahin ürünlerini zincir marketlerde satmak için protokol imzaladı. Hedef, ürünlerin Türkiye genelinde satışını sağlamak.

7 kadın üyeden oluşan Afyonkarahisar Başmakçı Kadın Kooperatifi'nin ürettiği doğal ve katkısız tahin ürünlerinin zincir bir markette satılması için protokol imzalandı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımlarıyla, Başmakçı Kadın Kooperatifi ile zincir bir market arasında iş birliği protokolü imzalandı. 7 kadın üyeden oluşan Başmakçı Kadın Kooperatifi, doğal ve katkısız tahin üretimiyle Afyonkarahisar ve Denizli'deki marketlerin yanı sıra diğer şehirlerdeki zincir market raflarında da yer almaya başladı. Bu protokolle ürünlerin Türkiye genelinde satışa sunulması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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