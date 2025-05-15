Başmakçı Kadın Kooperatifi, Katkısız Tahin Üretimine Başladı

Başmakçı Kadın Kooperatifi, Katkısız Tahin Üretimine Başladı
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Başmakçı'da 7 kadın girişimcinin kurduğu kooperatif, SOGEP projesi kapsamında makineleriyle katkısız tahin üretimine geçerek ürünlerini yerel marketlerde satışa sundu.

Başmakçı'da 7 kadın girişimcinin bir araya gelerek kurduğu Başmakçı Kadın Kooperatifi, katkısız tahin üretimiyle dikkat çekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında desteklenen SOGEP projesi kapsamında makine ve ekipman desteği alan kooperatif, gerekli izinlerin alınmasının ardından tahin ve köpük helva üretimine başladı. Üretim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleniyor. Dakikada bir kilogram üretim kapasitesine sahip kooperatif, ürünlerini ilk olarak Denizli ve Afyonkarahisar'da yerel zincir marketlerde satışa sundu. Bir başka zincir marketle yapılan görüşmelerde ise sona yaklaşıldı. Kadınların el emeğiyle üretilen katkısız tahinin kısa sürede Türkiye genelinde raflardaki yerini alacağı açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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