Başmakçı'da Tavuk ve Yumurta Üretimi Tesislerine Denetim

Afyonkarahisar'da tavuk ve yumurta üretimi merkezi olarak bilinen Başmakçı ilçesinde tesislere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapıldı. Tavuk üretimi ile yumurta üretiminin yapıldığı kanatlı hayvan işletmelerine yönelik 'Biyogüvenlik Denetim' kontrolleri yapıldı. Denetimde üretimin doğayı ve insan yaşamını etkilemeden yapılması hususunda gerekli incelemeler yapılarak, işletme yetkilileri konu hakkında bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR