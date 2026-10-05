Haberler

Başmakçı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hünnap bahçesini inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başmakçı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hünnap bahçesini inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde hünnap üretilen bahçede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince inceleme yapıldı. 2019'dan bu yana hünnap yetiştiren üretici Şahin Kurum'un bahçesinde hasat öncesi hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında hünnap üretimi yapılan bahçede incelemelerde bulunuldu.

Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üretim alanlarının gelişiminin takip edilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Başmakçı ilçesinde, 2019 yılından bu yana hünnap yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Kurum'a ait bahçe, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde hasat öncesi hastalık ve zararlı kontrolleri yapılırken, hünnap ağaçlarının ve ürünlerin genel durumu yerinde değerlendirildi.

Kendine özgü aroması, besin değeri ve farklı kullanım alanlarıyla öne çıkan hünnap, Başmakçı'da tarımsal ürün çeşitliliğine katkı sağlayan alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası

Yardım istediği kadın öğretmen, 15 yaşındaki kıza kabusu yaşattı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Hükümet düştü, sandığa gidiyorlar
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!

Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde