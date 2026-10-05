Başmakçı'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hünnap bahçesini inceledi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında hünnap üretimi yapılan bahçede incelemelerde bulunuldu.

Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üretim alanlarının gelişiminin takip edilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Başmakçı ilçesinde, 2019 yılından bu yana hünnap yetiştiriciliği yapan üretici Şahin Kurum'a ait bahçe, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde hasat öncesi hastalık ve zararlı kontrolleri yapılırken, hünnap ağaçlarının ve ürünlerin genel durumu yerinde değerlendirildi.

Kendine özgü aroması, besin değeri ve farklı kullanım alanlarıyla öne çıkan hünnap, Başmakçı'da tarımsal ürün çeşitliliğine katkı sağlayan alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı