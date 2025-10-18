Baskil Kayısısının Tescillenmesi İçin Destek Açıklamaları

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan Elazığ'ın Baskil İlçesi'nde üretilen kayısının kendine özgü rengi, aroması ve tadı ile büyük bir ekonomik değer olduğunu vurgulayarak üretilen kayısının Baskil Kayısısı olarak tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yetişen kayısıların kendi marka değerini taşıması için MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Ejder Açıkkapı bir ortak bildiri yayımladılar. Yayımlanan bildiride Malatya ve Elazığ arasındaki kardeşlik bağına vurgu yapılarak, Baskil kayısısının Malatya kayısısı olarak adlandırılmasının doğru olmadığı ve Baskil kayısısının ayrı olarak tescillenmesi gerektiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kayısının başkenti Malatya ve Elazığ-Baskil'dir. Baskil'de yetişen kayısımız da Malatya kaysısı gibi kendine özgü aroması, rengi ve tadıyla ülkemizin tarımsal zenginliğini tamamlayan ayrı bir değerdir. Baskil kayısısının ayrıca tescillenmesi yönündeki girişim Malatya kayısısının itibarına, lezzetine veya pazar gücüne herhangi bir kayıp getirmeyecektir. Aksine, bölgenin üretim kapasitesini artıracak, markalaşma sürecine katkı sağlayacak ve iki şehrimizin tarımsal iş birliğini güçlendirecektir."

Konunun gündeme gelmesinin ardından özellikle Malatya'da bu konuya tepkiler geldiğine dikkati çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan da bir açıklama yaparak Baskil kayısısının tescillenmesi çalışmalarına destek verdiğini açıkladı. Alan, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in, Baskil ilçesinde yetişen kayısının "Malatya Kayısısı" adıyla tanıtılmasının yanlışlığını gündeme getirmesinin ardından Malatya Milletvekilleri ve Ticaret Borsası Başkanının tepkilerinin yersiz ve anlamsız olduğunu, aynı tepkinin geçtiğimiz yıllarda kendisine de gösterildiğini ifade etti.

"Kayısı Borsasının Baskil'de kurulması için uğraş verdik"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi Baskil sınırları içinde yetiştirilen ve kendine has tadı, aroması ve şekeri olan Baskil kayısımız, Malatya Kayısısı olarak ülke ve dünya piyasasında satılmakta ve Baskil yöresinin kayısısı da bu marka ile pazarlanmaktadır. 2023 depreminde Malatya Kayısı Borsası'nın yıkılması sonrası kayısı borsasının Baskil'de kurulmasını önerdik ve bu tarihte ETAK'ıkurmaya başladık. Üreticilerimizle yaptığımız istişareler sonucu ilçemizde üretilen ürünlerin işlenip, paketlendikten sonra "Baskil Kayısısı" markası ile pazarlanması amacıyla Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (ETAK) kurulmasını sağladık. 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan tesis hem istihdam oluşturması hem de bölgede üretilen kayısıların değerinden alınmasını sağladı.

"ETAK'ı Baskil kayısının markalaşması için kurduk"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 'İlçeleriyle birlikte Büyüyen Elazığ' projemiz kapsamında tüm ilçelerimizle birlikte Baskil ilçemizde üretilen kayısımızın gereken ekonomik değerine ulaşması yönünde çalışmalar yürütüp Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ETAK) projemizi hayata geçirirken ve kendi ürünümüze sahip çıkma yönünde açıklamalar yaparken, Malatya kayısısını da görmezden gelmiyoruz. Milletvekilimiz Sayın Işıkver'in de Elazığ TSO olarak bizlerin de tek derdi Baskil coğrafyasında üretilen kayısılarımızın farkını ortaya koymak ve Malatya kayısısı ile anılmasının yanlışlığına dikkat çekmektir. İlimizin değerlerine sahip çıkmaya yönelik geçmişte bizlere gösterilen tepkilerin aynısının MHP Milletvekilimiz Sayın Semih Işıkver'e de gösterilmesini gereksiz ve anlamsız buluyor, vekilimizin bu konudaki açıklama ve çalışmalarını destekliyoruz."

"Amacımız husumet değil rekabet"

Amaçlarının şehirler arasında husumet ve gerginlik oluşturmak olmadığını ifade eden Alan, "Amacımız, her bir şehrimizin ürettiği ürünlerin kendi adıyla ve tatlı bir rekabet içinde yarışmasını sağlamaktır. Zira Malatya kayısısı da Baskil kayısımız da ülkemizin bir değeridir ama Baskil coğrafyasında üretilen kayısılarımız Baskil kayısısıdır ve bu gerçek artık kabul edilmelidir" dedi.