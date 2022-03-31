- Başkan Tosun'dan Bandırmaspor'a moral ziyareti

BALIKESİR - Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırmaspor'a cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçı öncesi antrenman sahasında ziyarette bulundu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun cumartesi günü oynanacak olan Samsunspor maçı öncesi takım antrenmanına gelerek Bandırmaspor'a moral verdi. Futbolculara baklava ikram eden Başkan Tolga Tosun, "Hem belediye olarak hem de Bandırma kenti olarak her zaman sizin yanınızdayız. Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Hepinizle gurur duyuyoruz. Samsun maçında da sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Şampiyonluk yolunda sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

Futbolcular adına konuşmasını yapan kaptan Gökhan, "Bu ligde artık son döneme girdik. Bizi anlayan ve sahip çıkan bir yönetim kurulumuz var. Sizlerin de bu yönetime primler konusunda katkı vermenizi bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Tolga Tosun'un gerçekleştirdiği ziyarete Bandırmaspor Yönetim Kurulu üyeleri Özel Aydın, Bilgen Süngü, Adem Yılmaz, Onur Çon ve destek oldular.