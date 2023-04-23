Başkan Söğüt: 'Tüm renklerimizle bir bütünüz'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlarla bir araya gelerek, "İlçemiz Anadolu'nun dört bir yanından güzel insanların huzurla yaşadığı bir yer. Bizim en büyük zenginliğimiz de bu. Tüm renklerimizle bir bütünüz, herkesin bayramını tebrik ederim" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlarla bir araya gelerek, "İlçemiz Anadolu'nun dört bir yanından güzel insanların huzurla yaşadığı bir yer. Bizim en büyük zenginliğimiz de bu. Tüm renklerimizle bir bütünüz, herkesin bayramını tebrik ederim" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt teşkilat mensupları ile birlikte Yarımcalılar Derneği'ni ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Üyelerle tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Yarımcalılar Derneğimiz 'de onlardan biri. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, ilçemizin geleceğine birlikte yön veriyoruz. Bugünki ziyaretimiz ise birliğimizin, beraberliğimiz pekiştiği Ramazan Bayramı oldu. Bayramlar, bizi biz yapan değerlerimizdir. Yarımcalılar Derneği'nin tüm mensuplarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar yaşamayı temenni ediyorum" dedi.

Körfezlilerle her fırsatta bir araya gelen Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımcalılar Derneği'ne yaptığı ziyaretin ardından Kirazlıyalı Mahallesi'nin sakinleriyle de bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak bayramlarını kutlayan Başkan Söğüt, "Körfez ilçemiz Anadolu'nun dört bir yanından güzel insanların huzurla yaşadığı bir yer. Bizim en büyük zenginliğimiz de bu. Tüm renklerimizle bir bütünüz. Siz değerli hemşehrilerimizle bir arada olmak bizim için önemli. Bayram vesilesiyle ziyaret ettiğimiz, Kirazlıyalı Mahallesi sakinlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yüce Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerinde bulundu. - KOCAELİ