Başkan Büyüksu, Türkiye şampiyonu olan Bülent Düzen'i makamında ağırladı

HAKKARİ - Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında birinci olan Yüksekovalı Bülent Düzen'i makamında ağırladı.

Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, 23-26 Kasım'da Sakarya'da gerçekleştirildi. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyona, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapıldı. Yıldızlar Bülent Düzen kategorisinde Shaolin Daosho stilinde Türkiye birincisi olurken, bir yıl içerisinde Türkiye'de ve Balkan şampiyonasında düzenlenen yarışmalarda ise 2 altın ve bir gümüş madalya aldı.

"Başkan Büyüksu şampiyon olan Düzen'i ödüllendirdi"

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında birinci olan Yüksekovalı Bülent Düzen'i makamında ağırladı. Makamda bir süre Başkan Büyüksu ile sohbet eden sporcu Düzen daha sonra başkan tarafından ödüllendirildi. Sporcu Düzen'e Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan ve Yüksekova Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesinin Müdürü Kenan Canan eşlik etti.

Şehre birincilikler kazandıran Bülent Düzen'i tebrik eden Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Bugün Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında birinci olan Bülent Düzen'i belediyemizde ağırlıyoruz. Bize çok büyük sevinç yaşattı. Hepimizin gururu oldu. İnşallah buna benzer nice nice daha güzel başarılar elde ederiz. Gençlerimiz her gün yeni yeni başarılarla bize geliyorlar. Özellikle spor dallarında bizler çok çok iyiyiz. Sadece bizim şehrimize göre spor tesislerimizin az olması biraz geri bırakıyor. İnşallah başta valimiz olmak üzere devlet büyüklerimizde şehrimiz için desteklerini arz ediyoruz. Bu güzel gençleri yetiştiren Yüksekova Milli Eğitim Camiamıza ve tüm öğretmenlerimizin emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bugün ilçeye birinciliği mutluluğunu yaşattığını belirten Bülent Düzen ise "Çok mutluyum çünkü Yüksekova'yı temsil ettim ve başardım. Bunun için çok mutluyum. Bize bu desteği sağlayan başta valimiz, kaymakamımız, Dırbaz başkan, milli eğitim camiasına ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ayın şekilde birincileri bu şehre kazandıracağım" ifadelerini kullandı.