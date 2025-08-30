Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

BARTIN (İHA) – Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

İkmal Üsteğmen Özgür Kerim, 30 Ağustos Zaferi'nin önemini anlatan konuşmasında Büyük Taarruz'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Çaydüzü İlköğretim Okulu ve Köksal Toptan Lisesi öğrencileri halk oyunları ve Trabzon yöresi danslarıyla sahne aldı. Sporcuların gösterileri ve şiir dinletileri de ilgi gördü. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu verdi.

Komando Birliği'nin renkli sis bombalarıyla yaptığı gösteri ve Türk bayrağı açarak protokolü selamlaması büyük alkış topladı. Program, araçların sirenleri eşliğinde gerçekleşen geçit töreniyle sona erdi. - BARTIN