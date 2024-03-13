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Banka Hatası Nedeniyle Boşanma Tehlikesi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan bir çift, Ziraat Bankası'nın hatası nedeniyle boşanma noktasına geldi. Bankamatikten hesap ekstresini alan kadın, eşinin hesabında yapılan işlemleri görünce aldatıldığını düşünerek boşanma kararı aldı. Ancak olayın bankanın hafta sonu işlemlerini pazartesi günü gibi kaydetmesi hatası olduğu ortaya çıktı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki F.B. ile 75 yaşındaki Z.B. çifti, Ziraat Bankası'nın ilginç bir hatası nedeniyle az kalsın boşanıyordu. Bankamatikten eşinin hesabına ait ekstre alan kadın, gece yanında olan eşinin kartında çok sayıda işlem yapıldığını görünce aldatıldığını düşünüp boşanmaya kalktı. İlginç olayın, bankanın hafta sonu yapılan işlemleri pazartesi günü yapılmış gibi kaydetmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da yaşayan 77 yaşındaki F.B. isimli kişi, bir işi dolayısıyla il dışında çıktı. Yaklaşık bir hafta il dışında kaldıktan sonra 10 Mart Pazar günü evine dönen eşinin kartından para çekmek için bankamatiğe giden Z.B. isimli kadın ise 24 saattir yanında olmasına rağmen eşinin hesabından o gece alışveriş yapılıp para çekme ve yatırma işlemleri görünce aldatıldığından şüphelenip, aile meclisini toplayarak boşanma kararını açıkladı.

Bunun üzerine şaşkına dönen yaşlı adam, 77 yaşından sonra böyle bir durum ile itham edilmenin çok kötü olduğunu belirterek, hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi. Çocukları tarafından dijital bankacılık sistemine girilerek yapılan incelemede bankamatikten alınan hesap ekstresinde hafta sonu işlemlerinin tamamının pazartesi günü yapılmış gibi işlendiği görüldü.

Yaşlı kadının ikna olmaması üzerine yaşlı çiftin çocukları tarafından canlı olarak banka yetkilisi arandı. Hatasını kabul eden Ziraat Bankası yetkililerinin, şubeye gelmeleri halinde evin hanımına detaylı izahat yapabileceklerini belirtmesi üzerine yarım asırlık yuva yıkılmaktan kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziraat Bankası İncirliova Banka Aydın Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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