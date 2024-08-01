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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Yangın Helikopterini İnceledi

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın söndürme çalışmalarında büyük rol oynayan yangın helikopterini yerinde inceledi, uçuş ekibinden bilgiler aldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın söndürme çalışmalarında büyük rol oynayan yangın helikopterini yerinde inceledi, uçuş ekibinden bilgiler aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu Kazdağları başta olmak üzere bölgedeki ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahale amacıyla Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde hazır bulunan Ateş Pervanesi olarak adlandırılan helikopter ekibini ziyaret etti. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, helikopter kkibinin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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