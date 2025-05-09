Balıkesir Üniversitesi'nde ilkler üniversitenin geleceğini şekillendiriyor

Balıkesir Üniversitesi, akademik dünyadan kampüs yaşamına, topluma katkı projelerinden teknolojik altyapıya kadar son dönemde pek çok alanda ilkleri hayata geçirdi. 33 yıllık üniversitenin son 2 yılında gerçekleştirilen ilkler, üniversitenin her noktadaki eksikliklerini gidererek geleceğe güvenle yürümesini sağlarken, üniversitenin geleceğini de şekillendiriyor.

Bu kapsamda; yeni kurulan birimlerden sağlık alanındaki ilklere, ulusal ve uluslararası etkinliklerden kurumsal akreditasyona, sürdürülebilir kampüs çalışmalarından yönetmelik ve yönerge çalışmalarına kadar farklı alan ve süreçlerdeki ilkler dikkat çekiyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, konu hakkında bilgiler verirken; "Balıkesir Üniversitesi olarak son iki yılda attığımız kararlı ve vizyoner adımlarla, 33 yıllık köklü geçmişimize yakışır bir şekilde birçok alanda ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Rektör Oğurlu; "Üniversitemizde son iki yıl içerisinde; farklı alanlardaki eksikleri hızla tamamlayarak çağın gereklerine uygun, sürdürülebilir bir üniversite modeli oluşturduk. Üniversitemizin her noktadaki eskikliklerini gidererek geleceğe güvenle yürümesini sağlayan; üniversite-sanayi iş birliklerinden uluslararası başarılarımızın artmasına, dijital altyapıdan sağlık hizmetlerine, öğrenci faaliyetlerinden Türk Dünyası hareketliliğine kadar geniş bir yelpazede elde ettiğimiz somut kazanımları kamuoyu ile paylaşarak Balıkesir Üniversitesinin hem bölgesel kalkınmaya hem de bilim dünyasına sunduğu katkıları görünür kılacağız. Bu ilkler, sadece geçmişin bir özeti değil; aynı zamanda geleceğe güvenle yürüyen bir üniversitenin de sağlam temelleridir. Balıkesir Üniversitesinin İlklerle şekillenen son iki yılı, çok yönlü bir dönüşümün ve gelişimin göstergesidir. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bu başlıklar, üniversitemizin tüm birimlerinde eş zamanlı olarak sürdürülen yenilikçi çalışmaların ürünüdür." dedi.

Gerçekleştirilen "İlk"lerde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Üniversite-Sanayi odaklı eğitim modeli ile BAÜN'de ilk defa sanayi odaklı 3+1 ve 7+1 eğitim modelleri hayata geçirildi. Akreditasyonda, üniversite tarihinde ilk kez kurumsal akreditasyon süreci için çalışmalara başlandı. Yine üniversite tarihinde ilk kez MYO'ların akreditasyonları için başvurular yapıldı. Üniversitede ilk defa gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlarda yılda yalnızca bir adet olan ulusal ve uluslararası sempozyum sayısı yılda 25 kadar ulusal ve uluslararası sempozyuma ulaştı. Son iki yılda, üniversite tarihinde 40'ın üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli sempozyuma ev sahipliği yapıldı. Uluslararası sıralamalar takiplerinde, Balıkesir Üniversitesi İLK defa THE, S News & World Report - 2025 "En İyi Küresel Üniversiteler" ve Greenmetric sıralamasında yer aldı. Hukuki altyapıda: Akademik ve idari süreçleri standartlara uygun hale getiren üniversite tarihinde ilk kez hazırlanan çok sayıda yönetmelik ve uygulama yönergeleri yürürlüğe girdi. -Kurulan Yeni Koordinatörlükler ve Birimlerde: Üniversite bünyesinde ilk kez 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü gibi 15 yeni koordinatörlük kuruldu. -Sürdürülebilir Kampüs Adımlarında İLK'ler: Üniversite tarihinde; Yenilenebilir enerji kullanımı, Sıfır atık, yağmur hasatı projeleri ve Karbon ayak izinin ilk kez ölçümlenmesi gerçekleştirildi. -Patent ve Yenilikçilikte: Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ilk kez patent başvurusu yapıldı. Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirildiği açıklandı. -Sağlık Alanında: Üniversite hastanesine ilk defa eklenen özellikli MR ve Tomografi cihazlarıyla tanı kapasitesi ulusal düzeyde artırıldı. Uzaktan sağlık hizmeti gibi birçok hizmet ilk defa uygulanmaya başlandı. Ayrıca üniversite tarihinde ilk kez bağışçılar tarafından 64 yataklı iki yeni ek hastane binasının yapımına başlandı. - Spor Organizasyonları: Uluslararası ve ulusal düzeyde ilk kez BAÜN ev sahipliğinde 31 adet spor organizasyonu gerçekleştirildi ve bazı branşlarda ilk kez Türkiye şampiyonlukları üniversiteye kazandırıldı. -Uluslararası İlişkilerde ve Türk Dünyası Hareketliliği: BAÜN'de ilk defa kurulan Türk Dünyası hareketliliği koordinatörlüğü marifetiyle Türk Dünyası ülkeleriyle üniversite tarihinde ilk kez akademisyen ve öğrenci değişim programı çalışmaları başlatıldı. Orhun Programı İlk kez işletilmeye başlandı. Yarışmalarına ev sahipliği: BAÜN, tarihinde ilk kez tübitak Ortaokul ve Lise öğrenci araştırma projeleri final sergisine ev sahipliği yaptı. -Liselilere Yönelik Bilim Yarışmaları: Üniversitede ilk defa BAÜN TTO ve SKS Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci toplulukları tarafından genç bilim insanlarını teşvik eden liseler arası bilim, teknoloji ve topluma katkı temalı yarışmalar düzenlendiği açıklandı. - BALIKESİR