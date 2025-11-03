Haberler

Balıkesir'in Plajları Amatör Balıkçılara Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaz sezonunun sona ermesiyle plajlar amatör balıkçılara ev sahipliği yapmaya başladı. Hafta sonları plajlarda balık tutan amatörler, deniz havasının keyfini çıkarıyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte plajlar bu kez amatör balıkçılara ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle hafta sonları sahillere akın eden amatörler, hem deniz havasının keyfini çıkarıyor hem de balık avlamanın heyecanını yaşıyor.

Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Burhaniye'nin mavi bayraklı plajları, sonbaharda sessizliğe bürünürken yerini oltalarını denize atan balıkçılara bıraktı. Ankara'dan geldiğini belirten Tayyip Okur, hafta sonlarını plajda değerlendirdiğini söyleyerek, "Hafta sonu buraya geliyorum. Hava da güzel. Oltamı atıyorum. Ara sıra levrek çıkıyor. Bu güzel havada heyecan yaşıyoruz" dedi.

"Oğlumla birlikte güzel havada vakit geçiriyoruz"

Okur gibi balık tutmaya gelen Doğan Şahin ise, "Ben de adliye inşaatında çalışıyorum. Fazla balık çıkmıyor. Ancak, oğlumla birlikte güzel havada vakit geçiriyoruz. Heyecan yaşıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi

"Ölüler Çetesi" çökertildi! Aralarında memur ve müteahhit de var
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.