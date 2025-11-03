Balıkesir'in Plajları Amatör Balıkçılara Açıldı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte plajlar bu kez amatör balıkçılara ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle hafta sonları sahillere akın eden amatörler, hem deniz havasının keyfini çıkarıyor hem de balık avlamanın heyecanını yaşıyor.

Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Burhaniye'nin mavi bayraklı plajları, sonbaharda sessizliğe bürünürken yerini oltalarını denize atan balıkçılara bıraktı. Ankara'dan geldiğini belirten Tayyip Okur, hafta sonlarını plajda değerlendirdiğini söyleyerek, "Hafta sonu buraya geliyorum. Hava da güzel. Oltamı atıyorum. Ara sıra levrek çıkıyor. Bu güzel havada heyecan yaşıyoruz" dedi.

"Oğlumla birlikte güzel havada vakit geçiriyoruz"

Okur gibi balık tutmaya gelen Doğan Şahin ise, "Ben de adliye inşaatında çalışıyorum. Fazla balık çıkmıyor. Ancak, oğlumla birlikte güzel havada vakit geçiriyoruz. Heyecan yaşıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.