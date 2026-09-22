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Balıkesir Edremit'te spor aletleri montajı başladı, park alanı hazırlığı sürüyor

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Balıkesir Edremit'te spor aletleri montajı başladı, park alanı hazırlığı sürüyor
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Balıkesir Edremit'te Altınkum Mahallesi'nde spor aletleri montajı başladı, Kadıköy Mahallesi'nde park alanı için zemin hazırlığı sürüyor. Çalışmalar tamamlanınca her iki bölgede vatandaşlara yeni sosyal ve sportif alanlar kazandırılması hedefleniyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşların kullanımına yönelik yeni yeşil alanlar için çalışmalar sürüyor.

Altınkum Mahallesi Denizciler Caddesi'nde yeni açık hava spor aletlerinin montajına başlayan ekipler, Kadıköy Mahallesi 20162. Sokak'ta ise yeni park alanı için zemin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki bölgede de vatandaşların kullanımına yeni sosyal ve sportif alanlar kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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