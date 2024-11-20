Balıkesir'de Zeytin Üreticileri Kuraklıktan Şikayetçi

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin üreticisi Cemalettin Kaya, "Bu yıl çok kurak gitti. Şu an yağmur oldu ama gene de çok zor. Yağ fiyatları çok düştü. Karşılamıyor gelen gideni" dedi.

Balıkesir'de zeytin üreticileri yağış olmamasından ve yaşanan kuraklıktan dert yandı. Yağmurun yağmaması nedeniyle zeytinlerinin gelişmediğini söyleyen üreticiler, beklentinin altında kalan bir sezon olduğunu dile getirdi. Zeytin üreticileri şunları söyledi:

-Halil Ergün: "Zeytincinin işi bu sene çok harap. Aynı domatesci gibi olacak bu sene zeytin. Zeytin üreticisi de domates üreticisi gibi olacak maliyet yüksek. İşçi paralarını çıkarmıyor. Herkes cepten ödüyor tayfa parasını. Parası olmayan zeytini bırakıyor tarlada, toplamıyor."

-İsa Uçar: "Bu sene çok kurak gitti yıl. Kurak gidince zeytin de kurudu. Yağmur yağdı ama yeterli değil. Zeytin kurudu, ama gene de topluyoruz."

-Cemalettin Kaya: "Çok kurak gitti. Şu an yağmur oldu ama gene de çok zor. Yağ fiyatları çok düştü. Tayfa yevmiyeleri bin 500 lira, yağın kilosu 150 lira. Karşılamıyor gelen gideni."

"Bu sene çok mağdur durumdayız"

-Rukiye Köse: "Bugüne kadar 1- 1,5 aydır gidiyoruz biz. Çuval hiç dolmadı. Zeytin çekirdek gibi. Kasaların içinden düşüyor zeytinlerimiz. Tariş de fiyat vermiyor. Biz çok zor durumdayız. Yevmiyeler çok pahalı. Yani kendimize hiç para kalmıyor. Hepsi yevmiyeye gidiyor. Bu sene çok mağdur durumdayız."

-Ziraat Mühendisi Mustafa Erümit: "Zeytinde beklenen yağış sonunda geldi. Ama biraz geç oldu tabiki. Ürünler gördüğünüz gibi gelişemedi. Ama bu yağmurun illaki faydası olacaktır. Ağaçların önümüzdeki senenin ürünleri için. Fakat bu sene maalesef mayıs ayından beri yeterli yağmur olmadığı için üretici biraz mutsuz. Yeterli ürün var aslında. Ama ürünlerimiz gelişemedi. Rekoltemiz normalin üzerindeydi fakat gelişemediği için yine de beklentinin altında kalan bir sezon olacak bizim için."