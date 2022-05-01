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Pazarlarda arefe günü yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Emre Binakuran - Yerel
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Pazarlarda arefe günü yoğunluğu Balıkesir'de pazarda arefe günü yoğunluğu yaşandı.

Pazarlarda arefe günü yoğunluğu

BALIKESİR - Balıkesir'de pazarda arefe günü yoğunluğu yaşandı. Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar pazara akın etti.

Balıkesir'de Ramazan Bayramı için öncelikle giyim ve diğer ihtiyaç alışverişine çıkan vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar kıyafet reyonlarına akın ederken, yemeklik sebze almak için tezgah başlarında yoğunluk yaşanıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar arefe gününde pazarları doldururken çocuklarda da bayram heyecanı yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Yerel

Yerel, Ekonomi, Haberler

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