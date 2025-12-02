Balıkesir'de Mantar Bereketi: Melki Mantarının Fiyatı Düşüyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eylül ayından bu yana görülen aralıklı yağışlar dağlarda bol miktarda mantar oluşmasına yol açtı. Son dönemde havaların ılık seyretmesiyle dağlarda adeta mantar bereketi yaşanıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son iki aydır aralıklarla yağan yağmurlar, Madra Dağı'nda bol miktarda melki mantarının oluşmasına yol açtı. Havanın son günlerde ılıman seyretmesiyle mantar üretimi artarken, Madra Dağı'ndan toplanan melki mantarı kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

İlk günlerde kilosu 400 liraya kadar çıkan mantar, zamanla artan miktar nedeniyle 100 liraya kadar düştü. Böylece melki mantarı, hem kırsal kesimde yaşayanlara gelir sağlarken hem de ilçe merkezinde oturanlar tarafından bolca tüketildi.

Pazara mantar getiren 42 yaşındaki Rafet Gedik, "Biz bunları Madra'dan topladık. Havalar yağışlı gidince bol bol melki çıktı. Melki bizlere geçim kaynağı oldu. Meramızda bol olan bir şey" dedi.

Memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan, "Bu günlerde pazarda bol bol bu melkileri görüyoruz. Havaların yağışlı gitmesi sıcaklıkların sürmesi mantarın ürümesi için normal olması bunların çoğalmasına neden oldu. Severek yiyoruz" açıklamasında bulundu.

64 yaşındaki satıcı Kazım Çakır, "Bu aylarda rahmetlerimiz bol oldu. Melkiler de çıktı. Melki bizim geçim kaynağımız. Satıyoruz, harçlığımızı çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

67 yaşındaki esnaf Ali Yılmaz da "Havalar yağışlı. Güzel oldu. Bol bol mantar satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu mantar köylülere çok iyi geldi bu sene" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Pazardan alışveriş yapan Veteriner Hekim Uğur Tarhal ise şöyle konuştu:

"Yağışlardan sonra bölgemizde özellikle dağ köylerinden bol bol melki toplayıp pazara getiriyorlar. Bizlerde bir süreden beri melkleri alıyoruz. Çok lezzetli. İlk başlarda az bulunduğu için fiyatları 400 liraydı. Fakat bu hafta kilosu 100 liraya kadar düşü. Bütün herkesin bu melkileri alıp tatmalarını bekliyoruz."