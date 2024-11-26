Balıkesir'de Lodos Zeytin Üreticilerini Vurdu

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle zeytinliklerin zarar gördüğünü söyleyen Ferit Doğan, "Lodosla birlikte zeytinler döküldü. Dökülünce işçilik maliyetleri de arttı" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle, ilçedeki zeytinlikler zarar gördü. Zeytin hasadı yapan üreticiler, zeytinlerin dibe düşmesi nedeniyle hasat maliyetlerinin arttığını belirtti.

Zeytin hasadı yapan Ferit Doğan, "Lodosla birlikte zeytinler döküldü. Dökülünce işçilik maliyetleri de arttı. Kadın yevmiyeleri. 800-900 lira, erkek yevmiyeleri ise bin 200- bin 500 lira. Maliyetler daha da arttı. Zeytinyağı fiyatları da tam belli olmadı. Bekliyoruz Tariş'in fiyat açıklamasını. Bu sene zeytin manasında işler çok iyi gitmiyor" dedi.

"Maliyetler çok yüksek"

Yaşar Özdemir ise "Bu sene zeytincinin işi zor. Lodos esti zeytinler yere döküldü. Zaten yevmiyeler pahalı. Yani insanlar ne yapsın ki. Yağın fiyatları düşük. Zeytinler küçük. Üstüne yağmurda yağmayınca bir türlü zeytincilikde iş olmuyor. Maliyetler çok yüksek. Eğer kendi işimiz olmasa zaten kesinlikle zarar ederiz. Allah yardımcımız olsun ne diyelim" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mustafa Erümit ise, "Beklenen yağışlar olmadığı için rekoltede istediğini alamayan çiftçiyi bu sefer lodos vurdu. Yağışlarla birlikte gelen lodos ağacın üstünde olan zeytinleri de döktü. Maalesef bu da toplama maliyetlerine ve ürünün kalitesine çok büyük etkiler yaptı. Bundan sonra çiftçimizin Allah yardımcısı olsun. Maliyetler iyice artıyor. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.