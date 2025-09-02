Balıkesir'de 2025-2026 Balık Sezonu Başladı

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası Balıkesir'de, 2025-2026 balık sezonunun açılmasıyla birlikte Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık tezgahları şenlendi. Av yasağının kalkmasıyla günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denizle buluşturdu.

Balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Balıkesir'de, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte teknelerden gelen kasa kasa balıklar tezgahlara indi. İlk olarak sardalya gelirken, hamsi ve istavrit de yerini aldı.

Sezonun ilk avı, balıkçıların yüzünü güldürdü. Bu yıl palamut yerini hamsi ve sardalyeye bırakırken, balık fiyatları ilk günden ise vatandaşların cebini zorladı. Halden pazarlara dağıtılan çeşit çeşit balıklarla tezgahlar dolup taşarken, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Bandırma Su Ürünleri Halinde balıkçılık yapan Barış Yıldız, teknelerin gece denize açıldığını ve sabaha karşı kasalar dolusu balıkla geri döndüğünü söyledi.

-Bu yıl palamut yerine hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Uzun yıllardır Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçılık yapan Balıkçı Barış Yıldız, sezonun ilk gününde güzel bir av yapıldığını belirtti. Yıldız, "Bu yıl palamut yerini hamsiye, sardalyaya bıraktı. Şu an hamsi, istavrit ve sardalya çıkıyor. Sezonu heyecanla bekledik. Gayet güzel bir başlangıç oldu, satışlarımız başladı. Vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Fiyatlar makul, ilerleyen günlerde daha da düşeceğini düşünüyoruz. Bu yıl vatandaş bolca balık yiyecek" diye konuştu.

Balıkçı Barış ayrıca, "2025-2026 sezonunun başlamasıyla birlikte Bandırma Su Ürünleri Hali'ne sardalye, kolyoz, istavrit, hamsi geldi ve genel olarak ince balıklar yakalandı. Geçtiğimiz yıl palamut bolluğu yaşadık. Palamut balığı da her sene istediğimiz gibi olmuyor. Ağırlık olarak hamsi, çinakop gelmekte. Mevsim balıklarından ve vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği balıklardan olan sardalya balığını daha çok tercih ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte büyük balıklar da tezgahlarda yerini alacaktır. Balık fiyatları arz ve talebe göre belirlenmekte olup balık çok gelirse fiyatlar düşer, az gelirse de fiyatlar yukarı çıkar." dedi.

Yıldız, balık fiyatlarına ilişkin olarak ise "Hamsinin kilogramı 300 lira, sardalyenin 200 lira, istavrit 200 lira, çipura 600 lira, mezgit 650 lira ve levrek 500 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar genel olarak mevsimi olduğu için sardalye tercih ederken, tezgahta yer alan balıkların fiyatlarını görenler ise bir kez daha düşünmek zorunda kalıyor. - BALIKESİR