Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta gençlerle bir araya geldi

Uşak'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Uşak Üniversitesi'nde gerçekleştirilen İhtisas Akademi Lansmanı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Uşak'ı ziyaret etti. İlk olarak TÜGVA Uşak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İhtisas Akademi Lansmanı'na katıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun yanı sıra Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Burak Salman, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Burada konuşma yapan Eminoğlu, "Bugün Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde. Kuzeyimizde, güneyimizde her yerde baktığımız zaman olaylar cereyan ediyor. Bunları iyi okumak lazım. Bunlarla ilgili iyi bir perspektif ortaya koymak lazım. Bugün, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de yaşananlar, Rusya-Ukrayna krizi gibi birçok hadise var" dedi.

Bugünü okurken, geçmişi de unutmamak gerektiğini hatırlatan Eminoğlu, "Suriye'de yaşanan olaylar bugünkü mesele değil. 15 yıldır orada devam eden bir zulüm vardı, bir diktatör vardı. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, Türkiye'nin duruşu bütün dünyaya ibretlik bir duruştu. Bugün ne kadar anlamlı olduğunu hep birlikte şahitlik ediyoruz. 10-15 yıl önce vatansız kalmış zulüm altındaki o kardeşlerimize, Müslümanlara kucak açan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hiçbir şekilde seçim bahanesiyle veya herhangi bir çıkar uğruna onları teslim etmeyen bir duruştan bahsediyoruz. İşte bugün geldiğimiz nokta itibarıyla zalim zulmüyle hiçbir zaman abad olamaz, bu zulüm orada sonlanmış oldu. Türkiye'nin bu anlamdaki duruşu da takdire şayandır. Bütün dünya tarafından da bu, bu şekilde tescillenmiş oldu" diye konuştu.

Eminoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Türkiye'nin gençleriyle gençlerin yüzyılı, sporun yüzyılı mottosunu söylüyoruz, hep birlikte bu inşayı gerçekleştireceğiz. Herkes kendi alanında yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olursa çok güzel sonuçlar ortaya çıkmış olur. O yüzden hep birlikte daha fazla gayret edeceğiz, ülkemiz için vatanımız için milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşanan hadiselere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye ne kadar stratejik bir konumda hep birlikte görüyoruz. O yüzden daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret edeceğiz ve kendimizi sürekli geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından Eminoğlu Uşak Üniversitesi'nde bulunan Genç Ofisi ziyaret etti.

Öte yandan, programda Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Burak Salman da konuşma yaptı. - UŞAK