Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyolları ile önemli köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. Ayrıca, İstanbul'daki raylı sistemlerin de bayram boyunca ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Bakan Uraloğlu, bayramda sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunun kolaylaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00'a kadar süreceğini söyledi.

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Aynı zamanda Bakan Uraloğlu bayram için iyi dileklerde bulunarak, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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