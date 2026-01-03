Haberler

Bakan Uraloğlu, 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçtiğini açıkladı

Bakan Uraloğlu, 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçtiğini açıkladı
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait karayolu trafik verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile Kamu-Özel İş birliği ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyol ve köprülerden 585 milyon 906 bin 492 araç geçti

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.

KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de bir yılda toplam 536 milyon 430 bin 450 aracın geçiş yaptığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
