Bakan Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da Vali Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere kentte gelen Bakan Bak, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Zorluoğlu ile bir araya geldi.

Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak, Vali Zorluoğlu ile bir süre makamında görüştü. Daha sonra İçkale Müze Kompleksine geçen Bakan Bak, burada gençlerle buluştu. - DİYARBAKIR