Bakan Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da Vali Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da Vali Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan Bakan Bak, Vali Zorluoğlu ile görüştü ve daha sonra gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere kentte gelen Bakan Bak, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Zorluoğlu ile bir araya geldi.

Şeref Defterini imzalayan Bakan Bak, Vali Zorluoğlu ile bir süre makamında görüştü. Daha sonra İçkale Müze Kompleksine geçen Bakan Bak, burada gençlerle buluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeği, çocuğu kaçırmaya çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu

Özel uçakla geliyor! Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.