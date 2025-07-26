Bakan Bayraktar Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Bayraktar Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti ve enerji konulu programa katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Bayraktar, ilk olarak Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Bakan Bayraktar'a eşlik etti.

Daha sonra Bayraktar, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Enerji konulu programa ve İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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