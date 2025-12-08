Haberler

Babaeski'de tatlı üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekipleri, tatlı üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde hijyen şartları ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptı. Ekipler, gıda ürünlerinin saklama koşullarını, iş yeri ruhsatlarını ve personel hijyenini kontrol etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tatlı üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Gerçekleştirilen kontrollerde hijyen şartları, üretim alanlarının temizliği, saklama şartları ve ürünlerde kullanılan malzemelerin uygunluğu ayrıntılı şekilde incelendi. Zabıta ekipleri, denetimlerde iş yeri ruhsatları, personel hijyeni, genel çalışma düzeni ve fiyat etiketleri gibi konularda da gerekli kontrolleri yaptı.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirten yetkililer, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini ifade etti. Ekipler, özellikle yoğun tüketimin yaşandığı dönemlerde gıda güvenliğinin daha da önem kazandığını vurgulayarak, esnafın mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini hatırlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
