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Aziziye Tabyası'nda Aile Buluşması Etkinliği Gerçekleşti

Aziziye Tabyası'nda Aile Buluşması Etkinliği Gerçekleşti
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Osmanlı-Rus Savaşları sırasında önemli görevler üstlenen Aziziye Tabyası, 'Köklerden Göklere' sloganıyla düzenlenen aile buluşması etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Nene Hatun'un kabir ziyaretinin ardından geleneksel atlı okçuluk gösterisi, model roket uçuşu, atlı kızak ve kayak etkinlikleri ile devam etti.

Osmanlı-Rus Savaşları'nda önemli görevler yapan tabyalar, zaman zaman önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Aziziye Tabyasında, Ebu İshak Vakfı ve Emin Eğitim Derneği işbirliğiyle "Köklerden Göklere" sloganıyla aile buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Nene Hatun'un kabir ziyaretiyle başlayan etkinlik; geleneksel atlı okçuluk gösterisi, model roket uçuşu, atlı kızak ve kayak etkinlikleri ile devam edip ailelere yönelik tabya sunumuyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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