Aziziye Tabyası'nda Aile Buluşması Etkinliği Gerçekleşti

Osmanlı-Rus Savaşları'nda önemli görevler yapan tabyalar, zaman zaman önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Aziziye Tabyasında, Ebu İshak Vakfı ve Emin Eğitim Derneği işbirliğiyle "Köklerden Göklere" sloganıyla aile buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Nene Hatun'un kabir ziyaretiyle başlayan etkinlik; geleneksel atlı okçuluk gösterisi, model roket uçuşu, atlı kızak ve kayak etkinlikleri ile devam edip ailelere yönelik tabya sunumuyla sona erdi. - ERZURUM