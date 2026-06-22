Azerbaycan ve Ermenistan'dan internet altyapısı alanında iş birliği anlaşması

Azerbaycan ve Ermenistan şirketleri arasında Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom ve Ermenistan'ın önde gelen operatörlerinden Telecom Armenia arasında Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı. Anlaşma kapsamında AzerTelecom, uluslararası internet trafiğinin sağlandığı ülke ve bağlantı ağını genişleterek kendi altyapısı üzerinden Ermenistan'a internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak. Bu tür anlaşmaların, bölgedeki bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesine, telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğinin artırılmasına ve iki ülke arasında telekomünikasyon alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı