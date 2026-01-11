Haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 979 tonluk benzin sevkiyatı

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yönelik petrol ürünleri sevkiyatı devam ediyor. Bugün, başkent Bakü'deki Bilajari istasyonundan 979 ton Aİ-92 marka benzin yüklü 18 vagonluk tren, Ermenistan'a doğru yola çıktı. Söz konusu benzinin Gürcistan üzerinden transit geçiş yaparak Ermenistan'a ulaştırılacağı bildirildi.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sevkiyatlar

9 Ocak 2026 tarihinde Azerbaycan'dan Ermenistan'a bin 742 ton Aİ-95 marka benzin ve 956 ton dizel olmak üzere toplam 48 adet vagonda 2 bin 698 ton yakıt sevk edildi. Aynı zamanda 18 Aralık 2025 tarihinde de Ermenistan'a Azerbaycan'dan bin 220 ton Aİ-95 tipi benzin gönderilmişti. - BAKÜ

