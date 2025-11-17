AYESOB'dan Esnaf Ailelerine Özel Eğitim İndirimi

Aydın'da 52 bin üyenin bağlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), üyelerinin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik önemli bir adım daha attı. AYESOB ile özel bir anaokulu arasında, esnaf üyeleri ve çalışanlarına özel indirimler sağlayan eğitim protokolü imzalandı.

Birlik binasında yapılan görüşmede AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Akmeşe tarafından imzalanan protokol kapsamında, birliğe bağlı esnaf üyeleri ve çalışanlarına 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı için yüzde 20 indirim uygulanacak. Yıllık 200 bin TL olan eğitim ücreti, indirim sonrası 150 bin TL olarak belirlendi. Ücrete yemek ve eğitim hizmetleri de dahil olacak. Ayrıca esnaf üyelerinin birinci derece yakınları da bu indirimden faydalanabilecek. Ödemeler 10 eşit taksitte yapılabilecek ve eğitim-öğretim dönemi 20 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında geçerli olacak. Öte yandan protokol kapsamında eğitim yılı boyunca kırtasiye ücreti talep edilmeyecek. Böylece esnaf ailelerine ek bir maliyet çıkmayacak.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imzalanan protokolün esnaf ailelerine katkı sağlayacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi. - AYDIN