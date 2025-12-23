Başkan Künkcü'den asgari ücret değerlendirmesi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, 2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL olarak belirlenmesini değerlendiren Künkcü, geçtiğimiz yıl bin TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin bin 270 TL'ye çıkarıldığını söyledi. Asgari ücretin sadece bir ücret meselesi değil, aynı zamanda sosyal denge unsuru olduğuna dikkat çeken Künkcü, "Her iki tarafın, yani işçi ve işverenin birlikte ayakta kalması gerekiyor. Bir tarafın zorlandığı bir sistemin uzun vadede başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle denge ve karşılıklı anlayış şarttır" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Künkcü, "Önemli olan büyük ve güçlü Türkiye'dir. İşçi işveren el ele vererek üretmeye, istihdamı artırmaya ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımaya devam edeceğiz. Alınan kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı. - AYDIN