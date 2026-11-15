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Aydın Valisi Varol, 6 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu inşaatını inceledi

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Aydın Valisi Varol, 6 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu inşaatını inceledi
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Aydın Valisi Osman Varol, 202 milyon TL sözleşme bedeliyle yeniden inşa edilen 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Temeli 17 Şubat 2025'te atılan tesis, tamamlanınca kente modern spor kompleksi kazandıracak.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı hızla devam eden 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak tesisin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın'ın spor altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen Adnan Menderes Stadyumu'nun yapım çalışmaları devam ediyor. Efeler ilçesinde bulunan ve 202 milyon TL sözleşme bedeliyle yeniden inşa edilen stadyumda çalışmaların son durumu yerinde değerlendirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, stadyum inşaatını ziyaret ederek yetkililerden projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dönem Aydınspor'un birinci lig karşılaşmalarına ev sahipliği yapan eski Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ocak 2024'te yıkılmıştı. Yeni stadyumun temeli ise 17 Şubat 2025'te atılmıştı. Toplam 6 bin seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen tesisin tamamlanmasıyla Aydın, modern bir spor kompleksine kavuşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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