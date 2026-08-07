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Vali Varol, Çine'de Halk Pazarını Ziyaret Etti

Vali Varol, Çine'de Halk Pazarını Ziyaret Etti
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde kurulan halk pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Varol, tezgahları gezerek bilgi aldı, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret, esnafa hayırlı işler ve vatandaşlara sağlıklı alışverişler temennisinde bulunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde kurulan halk pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Varol, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine ilçesinde kurulan halk pazarını ziyaret etti. Pazar alanında tezgahları tek tek gezen Vali Varol, pazarcı esnafıyla sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Varol, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Vali Varol, vatandaşlara da sağlıklı ve huzurlu alışverişler temennisinde bulundu. Ziyaret, esnaf ve vatandaşlarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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