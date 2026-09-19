Aydın Valiliği kuru incirde mikotoksin denetimini 17 ilçede sürdürüyor

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Aydın'da 2026 yılı kuru incir sezonunda mikotoksin kaynaklı sorunların önüne geçilmesi amacıyla çiftçi, depocu, tüccar, paketleyici ve ihracatçı firmalara yönelik eğitim, denetim ve kontrol çalışmaları sürdürülüyor.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuru incirde kalite ve gıda güvenliğinin korunması amacıyla il genelinde kapsamlı çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda kuru incir depolarında Valilik Tebliği hakkında bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirilirken, ardından başlatılan denetimlerin Aydın'ın 17 ilçesinde devam ettiği kaydedildi. Mikotoksin riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bölge dışından gelebilecek ve mikotoksin riski taşıyabilecek kuru incirlerin de takibi yapılıyor. Bu çerçevede 9 ilçede belirlenen yol kontrol noktalarında, kolluk kuvvetleri eşliğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kontrol görevlileri tarafından araç kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yol kontrolleri ve kuru incir depolarında gerçekleştirilen denetimler sırasında Valilik İncir Tebliği hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hakkında gerekli idari yaptırım kararlarının uygulandığı bildirildi.

Öte yandan Aydın'da kuru incir ihracatı gerçekleştiren firmalara yönelik hammaddenin temin edildiği yerin belirlenmesine yönelik izlenebilirlik denetimleri de yapılıyor. Bölge dışından temin edilen kuru incirler konusunda firmalara daha hassas davranılması gerektiği aktarılırken, özellikle Aydın İnciri Coğrafi İşaret logosunun kullanımı konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Aydın Valiliği, işletmeler ile yol kontrol noktalarındaki denetim faaliyetlerinin kuru incir sezonu boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı