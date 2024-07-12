Aydın Marangozlar Odası Başkanı Uyarıyor: Oda Kaydı Olmayanlara İş Yaptırmayın

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Ertan Kaya, göreve geldikleri günden bu yana hem üyelerinin hem de tüm vatandaşların haklarını korumak için çalıştıklarını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Kaya, son dönemde artan fiyatlar ve zamlanan ürünler nedeniyle vatandaşların ekonomik olarak daha uygun yerlerde kaliteli iş arayışında olduklarını, ancak oda kaydı olmayan kişilere iş yaptırmanın büyük mağduriyetlere yol açabileceğini vurguladı.

Kaya, "Odamıza gelen şikayetlerin çoğu, oda kaydı olmayan kişilerin, akşamları veya hafta sonları kaçak olarak mobilya yapmalarına dair. Bu kişiler vergisiz şekilde çalışıyor ve maliyeye kayıtsız oldukları için yasadışı faaliyet gösteriyorlar" dedi. Oda olarak maliye ile işbirliği içinde bu tür faaliyetlere karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirten Kaya, "Göreve geldiğimizden bu yana, bu şekilde çalışan 20'ye yakın kişiyi montajcı veya esnaf olarak oda kaydına aldık" diye ekledi.

"Oda kaydı olmayan kişilere iş vermeyin"

Vatandaşlara çağrıyı yapan Kaya; "Evinize çağırdığınız ustanın oda kimlik kartı ve dükkan kaydı olmadan kesinlikle iş vermeyin. Ayrıca iş verdikleri ustalarla kesinlikle yazılı olarak sözleşme yapmalarını, elden ödedikleri paranın yazılı karşılığı olmasına dikkat etmeleri hem esnaf arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımız için en sağlıklı alışveriş yöntemi bu şekilde olmalıdır. Aksi takdirde hem siz hem de karşı taraf büyük cezalar alabilir. Bildiğiniz üzere, Marangozlar Odası olarak tüm üyelerimiz, vergilerini, çalışan ödemelerini, sigorta ve Bağ-Kur primlerini düzenli olarak ödemekte ve ayakta kalmaya çalışmaktadır. Ancak bazı emek hırsızları bu düzeni bozuyor. Bu emek hırsızlarına göz yuman kim olursa olsun, yasal olarak mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Sanayi esnaflarına yoğun denetim

Son bir ay içinde tüm sanayi esnaflarının maliye, çalışma bakanlığı ve sigorta tarafından denetlendiğini belirten Kaya, "Ekmeklerini kazanmak için kar marjlarını neredeyse yüzde 10'a kadar düşüren esnaflarımıza destek olmak adına, vatandaşlarımızın oda kaydı olan, dükkanı bulunan işletmeleri tercih etmelerini önemle rica ediyorum. Ayrıca, bu tür çalışanlara karşı şikayetlerinizi odamızın telefon numarasına bildirebilirsiniz" dedi.

Kaya, son olarak, Aydın Marangozlar Odası olarak tüm üyelerine kimlik şeklinde oda kayıt kartı verdiklerini belirtti. Müşterilerin, ölçü almaya çağırdıkları kişinin oda kartını görüp, daha sonra dükkanlarının olup olmadığını kontrol ederek mağduriyetlerin önüne geçebileceklerini söyledi. - AYDIN