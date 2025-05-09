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Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı
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Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin genel kurulu, tek liste ile yapılan seçimde Altan Bilgen'in 4. kez başkan seçilmesiyle sonuçlandı. Kongreye birçok yerel lider katıldı ve tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Aydın İli Kırmız Et Üreticileri Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde birliğin kurucu başkanı Altan Bilgen, kırmız et üreticileri üyelerinin desteği ile 4'ncü kez başkan seçildi.

Aydın Ticaret Borsası Toplantısı Salonu'nda gerçekleşen kongreye AK Parti Aydın Eski Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Mehmet Bahri Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Cengiz Ülgen, Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertuğ Yakan, Ziraat Odası Başkanları, muhtarlar ve üyeler katıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti Aydın Eski Milletvekili Rıza Posacı, Divan Başkan Yardımcılığını Kemal Emir, Katip Üyeliğini Soner Bozat ve İsmet Aksoy yaptı. Genel kurulda görüşülen tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda konuşan Aydın İli Kırmız Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, genel kurula katılan katılımcılara teşekkür etti.

Bugüne kadar her zaman üreticinin yanında olduğunu ve bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Altan Bilgen, "2013 yılından bu yana birlik başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bugüne kadar hep yanımda oldunuz. Bugüne kadar şahsıma ve ekibime vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetim Kuruluna Altan Bilgen, İbrahim Arık, Mehmet Eraslan, Vedat Bayram ve Mehmet Emin Önal, Denetim Kuruluna ise Zülfikar Gezgin, Sezgin Madran ve Mehmet Coşkun, Merkez Birlik Üyeliğine Altan Bilgen seçildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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