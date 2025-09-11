Aydın-İzmir Karayolu'nda Çalışmalar Tamamlandı, Yeni Güzergah Açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Aydın-İzmir Karayolu'nun İncirliova sınırlarında kalan kısmında çalışmaların bir bölümü tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Haziran ayında başlayan çalışmalar kapsamında, Erbeyli ile Kızılcaköy arasındaki güzergahta trafik uzun süredir tek şeritten sağlanıyordu. Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmaların ardından Kardeşköy'den Erbeyli istikametine olan bölüm tamamlandı ve sabah saatlerinde karayolları ekipleri ile trafik polislerinin kontrolünde trafiğe açıldı.

Vatandaşlar yolun açılmasıyla rahat nefes alırken, bu kez Erbeyli'den Kardeşköy istikametine yol yapım çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Öğleden sonra bu güzergah trafiğe kapatılarak araç geçişleri tek şeritten sağlanacak. - AYDIN