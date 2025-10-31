Haberler

Aydın'ın ZADA Savaşan İHA Takımı, Teknofest 2025'te Türkiye 4.'sü Oldu

Aydın'ın ZADA Savaşan İHA Takımı, Teknofest 2025'te Türkiye 4.'sü Oldu
Güncelleme:
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ZADA Savaşan İHA Takımı, Teknofest 2025'te Kritik Tasarım Raporu aşamasında Türkiye 4.'sü olarak dikkat çekti. Takım, Aydın'da bu kategoride dereceye giren ilk ekip olma unvanını kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ZADA Savaşan İHA Takımı, Teknofest 2025'te önemli bir başarıya imza atarak Kritik Tasarım Raporu aşamasında Türkiye 4.'sü oldu.

Aydın'da bu kategoride dereceye giren ilk takım olma unvanını kazanan ZADA ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından ağırlandı. Teknofest'in gençlerin bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanındaki üretkenliğini teşvik eden bir platform olduğunu vurgulayan İl Müdürü Yığmatepe, gençlerin bu başarısının Aydın adına gurur verici olduğunu belirtti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz bünyesindeki ZADA Savaşan İHA Takımı, Teknofest 2025'te Kritik Tasarım Raporu aşamasında Türkiye 4.'sü oldu. Aydın'da bu kategoride dereceye giren ilk takım olan ZADA ekibi, İl Müdürümüz tarafından tebrik edildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
