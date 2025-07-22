Aydın'ın Usta Terzisi Turhan Eser Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık yarım asırdır terzilik yapan Turhan Eser'in (63) vefatının ardından, 50 yıldır mesleğini sürdürdüğü dükkanı boşaltılırken, Eser'in dükkanının camında sadece ismi kaldı.

Aydınlılara yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren terzi Turhan Eser, küçük yaşta başladığı mesleğinde çıraklık, kalfalık ve ustalığını tamamladıktan sonra kendi dükkanını açtı. Yaklaşık 50 yıldır kendi dükkanı işleten Eser, yıllar boyunca kendisine arkadaşlık eden malzemelerle işini sürdürdü. Emekli olmasına rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamayan Eser, ömrünü dikiş makinesi, iğne, makas ve ütü ile geçirdi. Yıllarca Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Eser, hayatı boyunca mesleğine olan sevgi ve saygısını hiç kaybetmedi. 63 yaşında geçtiğimiz 30 Aralık 2023 yılında hayatını kaybeden Eser'in, yarım asırlık dükkanı da 2 yıldır sessizliğe bürünmüştü. Turan Eser'in vefatının ardından geçen 2 yıllık süre içerisinde hayatını adadığı dikiş makinesi ve kullandığı ekipmanları dükkandan çıkartılarak boşaltıldı. Usta Eser'in elinde hayat bulan ve yaklaşık 50 yıl makas ve dikiş makinesi sesinin hiç eksik olmadığı dükkanda artık sadece ismi kaldı. - AYDIN