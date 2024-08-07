Aydın'ın Köşk ilçesinde çiftçilere tarım eğitimi verildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere eğitimler aralıksız devam ediyor. Eğitimlere son olarak Akçaköy Mahallesi'nde devam edildi. Yapılan eğitime İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Köşk İlçe Müdürü Bülent Güner, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Çiçek, Kordinasyon Şube Müdürü Adem Kaplan katıldı. Eğitimlerde Kestane ve incir hastalık zararlıları, incirde kanlı basra, kuru incirde aflatoksin ve Akdeniz Meyve Sineği konularında eğitim verildi. Ayrıca yeni destekleme modeli hakkında da çiftçilere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN