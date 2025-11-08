Aydın'ın Beşbıyık Meyvesi: Şifa Deposunun Pazar Rağbeti

Aydın'ın dağlarında genellikle kendiliğinden yetişen ve muşmula olarak da bilinen beşbıyık meyvesinin şifa deposu olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafı Emrah Kocaçoban; "Faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor" dedi.

Genellikle dağlarda kendiliğinden yetişen ve olgunlaşarak kahverengiye döndükten sonra tüketilen beşbıyık meyvesi, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kasım aylarında toplanmaya başlanan ve kış aylarında tüketilen beşbıyığın faydalarını bilenler ise rağbet göstermeye başladı. Kahverengi görünümü ve yumuşak yapısıyla dikkat çeken muşmulanın tam bir şifa deposu olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Emrah Karaçoban; "Muşmulalarımız Ambarcık köyünden geliyor. Bunları dağ armudu il aşılayarak üretiyoruz. Dağlarda kendiliğinden yetişiyor genelde. Bol şifalı bir meyve, çekirdeklerini yutabiliyorsun. Çekirdekleri zarar vermiyor. Sağlığa iyi geliyor. Faydaları çok. Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasını destekliyor, astım, bronşit gibi solunum yolları enfeksiyonu hastalıklarına iyi gelir. Yani kış aylarında yenebilecek bir meyve. Mükemmel bir meyve ancak hak ettiği değeri tam göremiyor. Eskiler bunun önemini biliyor gelip hemen alıyor. Yani faydasını bilen fiyatını sormadan alıyor. Doğal bir meyve. İlaç, gübre yok. Üretim için fidanlarını dikip aşılayan da var ama bizim buralarda genel olarak dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Kilosu normalde 100 TL'den satılıyor ama ben herkes yiyebilsin diye 50 TL'den satıyorum" dedi. - AYDIN