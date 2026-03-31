Kuşadası Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerini ağırladı

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kuşadası Ticaret Odası'nda güvenlik durumu ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Ali Berksoy ve Satılmış Karakaya ile Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcısı Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp ve Komite Üyesi Ferhat Bulut hazır bulundu.

Kuşadası'nın genel güvenlik durumu, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve ilçenin huzur ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, nazik ziyaretlerinden dolayı Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, kamu kurumları ile sürdürülen güçlü iletişimin ve iş birliğinin Kuşadası'nın gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
