Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri Kuşadası ve Söke'ye götürdü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında öğrenciler, Kuşadası ve Söke Doğanbey Köyü'nü ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gençlere yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel alanda aktif olmalarını ve Aydın'ı daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür gezilerinin, bu hafta ki durağı Kuşadası ve Söke oldu. İlçeleri ziyaret eden gençler, hem Aydın'ı tanıdı hem doğayla iç içe bir gün geçirdi. Tarih ve kültürle iç içe geçen programda öğrenciler, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kuşadası ve Doğanbey Köyü'nde gerçekleştirilen ziyaretlerle öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın kültürel mirasını keşfetmeleri amaçlandı. Proje kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelin Tanış Olalım projesi kapsamında öğrencilerimizle Kuşadası ve Söke Doğanbey Köyü'nü ziyaret ederek tarih ve kültürle iç içe keyifli bir gün geçirdik" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı