Aydın Efeler'de Zabıta Ekiplerinden Manav Denetimleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde zabıta ekipleri, manavlarda halk sağlığını korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. İş yerlerinin ruhsat durumları, fiyat etiketleri ve hijyen şartları kontrol edilerek kurallara uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren manavlarda denetimler gerçekleştirdi.

Aydın'da halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Efeler ilçesinde yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumları kontrol edilirken, ürünlerin fiyat etiketleri, etiketlerin mevzuata uygunluğu ve etiketsiz satışlar mercek altına alındı. Ayrıca hijyen şartları da titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. Efeler'de yaşayan vatandaşlar yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle fiyat etiketi denetimlerinin tüketici haklarını koruma açısından büyük önem taşıdığını vurgu yaptı. - AYDIN

