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Aydın'da Zeytinyağı Fabrikalarına Denetim

Aydın'da Zeytinyağı Fabrikalarına Denetim
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin hasat sezonu ile birlikte Söke'deki zeytinyağı fabrikalarını denetleyerek hijyen ve uygunluk kontrolleri yaptı. Denetimlerin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.

Zeytinde hasat sezonu ile birlikte sıkım faaliyetlerinde de yoğunluk başlarken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Söke'deki zeytinyağı fabrikalarını denetledi.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydın'da hasat sezonu devam ederken, zeytinyağı sıkım faaliyetlerinde de yoğunluk başladı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytinyağı fabrikalarında denetimlerine hız kazandırdı. Söke ilçesine giden ekipler, ilçe genelindeki zeytinyağı fabrikalarında denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Zeytin sıkımı ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı fabrikalarda hijyen ve uygunluk kontrolü yapılırken, vatandaşların sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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