Aydın'da Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimleri

Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Pazar yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde, ürünlerin fiyat etiketi taşıyıp taşımadığı denetlenirken, gıda satışı yapılan işletmelerde de hijyen ve güvenilirlik açısından incelemeler yapılıyor. Ekipler, tüketicilerin alışverişlerinde şeffaf ve adil bir ortam oluşturulmasını sağlamak için satıcıları bilgilendiriyor. Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan, fiyat etiketi bulundurmayan ya da mevzuata aykırı şekilde satış yapan işletmelere gerekli işlemler uygulanıyor. Halk sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan zabıta ekipleri, özellikle açıkta satılan gıda ürünlerini detaylıca inceleyerek olumsuzlukları tespit ediyor. Standartlara uymayan ürünler için satıcılara uyarılar yapılırken, tekrarı halinde yasal işlem başlatılıyor. - AYDIN