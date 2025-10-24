Haberler

Aydın'da Yurtlarda Öğrencilerin Gelişimi İçin Kurslar Düzenlendi

Güncelleme:
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda kalan öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla voleybol, resim, müzik, diksiyon, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim gibi çeşitli kurslar düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu kurslar, yurt yaşamını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yurtlarda kalan öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurslar düzenlendi.

Voleybol, resim, müzik, diksiyon, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim gibi farklı alanlarda açılan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin hem sosyal hem de akademik yönden gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan kurslar, gençlerin yurt yaşamını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda voleybol, resim, müzik, diksiyon, İngilizce ve Kur'an-ı Kerim kursları açılmıştır. Öğrencilerin hem sosyal hem de akademik yönden gelişmelerine destek olmayı hedefleyen kurslarımıza katılım yoğun ilgiyle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
